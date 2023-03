AMLO estira la cuerda en la relación bilateral: Sarukhán

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador recurre al principio de no intervención cuando le conviene, pero se entromete en asuntos de otro país en el caso de Estados Unidos, dijo Arturo Sarukhán, exembajador de México en Washington, ante la reciente declaración del Mandatario pidiendo a los connacionales no votar por el Partido Republicano en las elecciones de 2024.

"Hace falta una política integral de combate al narcotráfico", el "gran talón de Aquiles de México", lamentó también.

Las manifestaciones de López Obrador surgieron en medio de una creciente tensión con legisladores republicanos, luego de que el diputado federal Dan Creenshaw pidiera al presidente Joe Biden la intervención de militares estadounidenses en México por el asesinato de dos de los cuatro ciudadanos de EU secuestrados en Matamoros, Tamaulipas.

Sarukhán indicó que este episodio cuestiona la manera en que el Mandatario ejecuta los principios de política exterior. "Las declaraciones de López Obrador sobre cómo deben votar o no los mexicanos le están generando problemas con el Partido Republicano, evidentemente. Un legislador estadounidense que estuvo en México dijo abiertamente que estas declaraciones eran inaceptables porque eran de intervención en los asuntos de la política interna de EU", indicó.

En este sentido, explicó que México y EU viven un momento de tensión no sólo por los dichos del Presidente, sino también por la falta de responsabilidad del gobierno mexicano para combatir a grupos del crimen organizado.

"El presidente ha estado jalando la cuerda de la relación con EU, atacando a legisladores por nombre, descalificándolos en su postura respecto a los recientes reclamos en materia de tráfico de fentanilo desde territorio mexicano", dijo. Eso ha significado, añadió, "una merma importante en la colaboración y cooperación del gobierno mexicano con las autoridades estadounidenses en el tema de intercambio de inteligencia combate al crimen organizado y operación en materia de procuración de justicia".

Si a esto se le suman los "frentes que están abiertos en la relación bilateral como diferendos comerciales, políticas internas en materia energética y de importaciones", considera, "no sería el momento ideal para seguir con estas disputas".

Sarukhán descartó que la relación bilateral vaya a colapsar; sin embargo, indicó que puede cambiar a medida que candidatos del Partido Republicano ganen algunas de las elecciones generales del próximo año, incluso la Casa Blanca.

"La posibilidad de que un republicano gane en 2024, recupere y mantenga la Cámara de Representantes además del Senado podría traer repercusiones negativas para México, ya que podría estigmatizar y llevar a conatos o intentos de instrumentación de políticas unilaterales por EU. Por ahora hemos visto a todos los potenciales candidatos republicanos estar pegándole al pandero de la seguridad de la frontera con México".

De ganar los republicanos, opina, habría mayor presión para que México combata al crimen en momentos en que hay una percepción generalizada en el Capitolio de que México no hace lo suficiente en esa materia.

"Eso podría impactar las relaciones y regulaciones bancarias con EU, los flujos comerciales en temas de visados y también en los viajes de los estadounidenses.

"Hasta ahora ya empezaron a tomar cartas en el asunto con las alertas de viajero para que los estadounidenses no visiten ciertas partes del país, además del alcahueteo político-electoral de los temas de seguridad", apuntó.

De cara a las elecciones de 2024, advirtió, México podría volver a jugar el papel de "piñata electoral" por parte del Partido Republicano.

"El posicionamiento al extremo, tanto para algunos legisladores estadounidenses, que sin duda están alcahueteando política y electoralmente con el tema de la lucha contra el crimen organizado, como las declaraciones de López Obrador, no ayudan a la relación", concluyó.