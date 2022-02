AMLO exhibe en la mañanera caída de sentón del líder de Frenaaa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al hacer referencia a sus expresiones de días pasados de que "se puede uno caer, pero hay que levantarse", el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en el Salón Tesorería el video de la caída de sentón de Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa).



En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador mostró entre risas la caída que Lozano sufrió el pasado 5 de febrero en una transmisión en sus redes sociales, cuando la silla en la que se sentó se rompió.

"El señor ayer estaba informando, en contra mía; yo traigo un ángel de la guarda y los que se juntan con el diablo les va mal", expresó López Obrador al mostrar "con todo respeto" el video de la caída.

"Y el señor Lozano, él es, para contextualizar, porque no se sabe mucho (...) el señor Lozano es el dirigente, o uno de los dirigentes del grupo Frenaaa, que fue uno de los grupos opositores a nuestro gobierno desde el principio (...).

"Se habla de que lo apoyan en Monterrey los dueños de Oxxo, Femsa, nada de eso está demostrado, pero sí trabajó ahí en Femsa; y él encabeza un movimiento que se llama Frenaaa; estuvieron aquí protestando, que yo renunciara. Ellos sí recogieron firmas para la revocación de mandato, están llamando a votar en contra del presidente, y tienen todo su derecho", expresó López Obrador.

López Obrador agregó que el movimiento de Lozano "está bien definido": "No son de la política robalera; el que se está en dos aguas, o sea, el robalo se maneja en agua dulce y en agua salada. Entonces estos no robalean, me caen bien porque no simulan de que son independientes, de que son objetivos, neutros, centristas, moderados".

El presidente contó que él ha sufrido caídas en público en los templetes y mítines e incluso hay videos y fotografías.

El canciller Marcelo Ebrard como el secretario de Salud, Jorge Alcocer, también rieron con el video.

A través de sus redes sociales, Lozano realizaba una transmisión sobre la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador cuando se levantó para poner un video del titular del Ejecutivo.

Al momento de sentarse, se observa cómo la silla se rompe y Gilberto Lozano cae de sentón y se levanta de inmediato en la transmisión del pasado 5 de febrero.

"López, ayer se refirió a mí en la mañanera. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López", expresaba Lozano al momento de caer.

Después de la caída, Lozano continuó con su video de pie.