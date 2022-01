AMLO exhibe foto de García Luna mirando a Carla Bruni

Al señalar que es una de las imágenes más presentes que tiene del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió durante su conferencia mañanera de este viernes una fotografía del exfuncionario federal mirando "de manera irrespetuosa" a Carla Bruni, exprimera dama de Francia, en una visita diplomática a México.

Durante la conferencia matutina, llamada "La Mañanera", el presidente López Obrador recordó la escena en la que, durante una visita de la pareja presidencial de Francia para delegar sobre el caso Florence Cassez, el hoy detenido en Estados Unidos volteó a ver a la primera dama francesa de forma lasciva.

"Sacan la foto como si fuera una gracia, donde él, García Luna, (donde) la está viendo de manera irrespetuosa y sale ahí la foto con una prepotencia el señor, García Luna, siendo servidor público, estando de por medio una visita presidencial", criticó.

En el sexenio del expresidente Calderón, continuó el mandatario, además de prepotencia, los funcionarios como García Luna "se sentían absolutos" pues, acusó, la prensa no lo atacaba.

"Estamos hablando de la época del poder, cuando se sentían absolutos", aseveró.

En la imagen, que data de 2009, también se aprecia el mismo comportamiento en el exgobernador del Banco de México, Agustín Carstens.

Apenas este jueves, el presidente López Obrador aseguró que Felipe Calderón debe explicar los motivos que tuvo para nombrar como secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, acusado de supuestos nexos con el narcotráfico.

De igual manera, en su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal planteó algunas preguntas que se le podrían hacer al exmandatario como "¿Por qué lo nombraste?", "¿cómo conociste a ese señor?", "¿que no te diste cuenta de cómo actuaba?" y "¿Nunca te dijo nadie de que estaba actuando encubriendo con la delincuencia?".

"Fue durante mucho tiempo el mundo al revés: los delincuentes eran las autoridades. Así estaba, yo no sé porqué los conservadores, bueno sí lo sé, añoran los tiempos pasados. Imagínese, en términos de justicia que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón el secretario de Seguridad Pública está en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada", señaló el presidente.

"Nos debe Calderón esta explicación, independientemente de lo legal, no es nada más decir 'no sabía'. A ver, ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo conociste a este señor?, ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba, su prepotencia, su arrogancia? ¿Nunca te dijo nadie de que estaba actuando encubriendo con la delincuencia? Porque sí hay testimonios de que le dijeron está el testimonio del general Ángeles (Tomás Ángeles Dauahare), entre otras cosas", indicó.