AMLO explica su voto en encuesta de Elon Musk en Twitter

A-AA+

"Le debo una explicación al pueblo de México", manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador al explicar que votó a favor de que le regresaran su cuenta de Twitter a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, porque se puede estar en desacuerdo con sus posturas, pero "tiene derecho de expresarse".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que todos los mandatarios del mundo, como el de Venezuela, Nicolás Maduro, o de China, Xi Jinping, tienen derecho a expresarse.

"Podemos estar en desacuerdo con sus posturas (de Trump), pero tiene derecho de manifestarse, de expresarse.

"Lo que sí interesa es que voté, no porque lo diga yo, sino que sí considero que amerita una explicación, le debo una explicación al pueblo de México (...) El nuevo dueño de Twitter (Elon Musk) hizo una encuesta para preguntarle a la gente si se reactivaba la cuenta que le cancelaron al presidente Trump o no", mencionó el Presidente en el Salón Tesorería.

López Obrador recordó que Twitter y Facebook cancelaron las cuentas de Donald Trump después de la elección presidencial en Estados Unidos, y que estuvo en contra de esa decisión.

"Dije que no aceptaba yo ese comportamiento de las empresas de comunicación porque ni modo que se iban a elevar a rango supremo y ellos iban a decidir quién tenía el derecho de comunicación y quién no o qué información se podría transmitir y cuál no como los grandes jueces o el tribunal de la censura, la inquisición en materia informativa", argumentó.