AMLO explicará caso Segalmex

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en su gobierno no son rateros, por el caso de desvío de alrededor de 15 mil millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Además, culpó a los medios de comunicación de llevar a cabo una campaña de desprestigio, por lo que dijo que la siguiente semana dará un informe detallado sobre los recursos públicos que se encuentran en investigación.

"Es una campaña, nada más que es importante aclarar. No toleramos la corrupción, no somos corruptos, no somos rateros, a diferencia de los gobiernos de antes, en complicidad con los medios de comunicación", señaló.

Durante su conferencia de prensa, refirió que explicará cómo se dio el fraude, cuánto se recuperó, de cuánto fue el desfalco, cuántas órdenes de aprehensión se han girado, y los presos que hay hasta el momento.

"Intención politiquera, tendenciosa de los medios de comunicación. No hay impunidad, nada más que ustedes, los representantes de la prensa están utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales, de que es lo mismo, el caso de Segalmex", dijo el presidente López Obrador.