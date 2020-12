AMLO firmará convenio para evitar privatización del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que suscribirá un convenio para la operación del Tren Maya y con ello evitar que futuros gobiernos caigan en la tentación de privatizarlo.

"Vamos a firmar un convenio el domingo en Tulum y ahí voy a hablar de cómo se va a operar el Tren Maya, esto es muy importante, primero cómo vamos garantizar que no se privatice, que esté quien esté en el gobierno, no pueda privatizarlo".

"Que no con el cambio, entre la tentación de que vamos a confeccionarlo y empezamos de nuevo con la política neoliberal que tanto daño causó".

Acompañado por el gobernador de Chiapas, Rutulio Escandón, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, el titular del Ejecutivo dijo que el Tren Maya traerá bienestar y trabajo al sureste mexicano y recordó las palabras del filósofo revolucionario Federico Engels ante la tumba de Carlos Marx.

"Decía Engels en un discurso frente a la tumba de Marx: está muerto uno de los mejores filósofos del mundo quien demostró que el ser humano no puede dedicarse al arte, a la contemplación de la belleza, a la región, si no tiene resuelto sus satisfactores básicos, su alimentación, su bienestar. Si se le da al pueblo la posibilidad de tener trabajo, un buen salario, bienestar, se va a lograr todo lo demás y eso es lo que significa el Tren Maya".

El presidente destacó el trabajo de las empresas constructoras -Mota-Engil México, en consorcio con China Communications Construction Company-, que en dos meses avanzaron con 14 kilómetros de terraplén, empresas que -dijo siguen el ejemplo de lo que hacen los ingenieros militares que construyen el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, Estado de México.

"Esa obra si es emblemática y me gustaría que la visitaran, porque ustedes saben trabajar de esa manera, construir con calidad y en poco tiempo. Viaductos, Trenes modernos, pero la obra del Aeropuerto está con la misma calidad que hacen ustedes y es de las mejores obras en el mundo".

Dijo que el nuevo aeropuerto, que estará listo el 21 de marzo de 2022 ya lleva un avance de más del 50%, por lo que en tres meses regresará "y quien les manda a aceptar los desafíos, pero si en dos meses hicieron 14 kilómetros con lluvia ahora que viene la seca harán en doble en tres meses".