Después de pandemia, trabajan 3.7 millones de menores: Inegi

En 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad realizaban

, lo que representó una tasa de 13.1%, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil.Esta cifra fue 1.7 puntos porcentuales más que en 2019. Para las niñas dicha tasa fue 10.7% y para los niños de 15.5%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Por entidad federativa, las tasas de trabajo infantil más altas se presentaron en Guerrero, con 24.5%; Chiapas, 20.8%, y en Nayarit, 19.1%. Los estados que registraron las tasas más bajas fueron: Ciudad de México, con 4.0%; Coahuila, 6.4%, y Baja California, 6.5%.Del total, 2.1 millones (7.5%) de niñas, niños y adolescentes laboraron en actividades económicas no permitidas, cifra similar a 2019 pero cuatro puntos porcentuales menos que en 2007.Esto incluye a quienes no cuentan con la edad mínima legal para trabajar (15 años) o quienes realizan ocupaciones peligrosas (hasta 17 años).Por otra parte, 1.9 millones (6.7%) de la población entre 5 a 17 años realizaron quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, es decir, durante horarios prolongados y/ o expuestos a riesgos. Esto significó 409 mil niñas, niños y adolescentes más en 2022 que en 2019.La información para las entidades federativas mostró que, en 2022 la tasa de ocupación no permitida más alta la reportaron Guerrero (15.2%), Chiapas (13.5%) y Nayarit (12.6%).Por su parte, los estados con las tasas de ocupación no permitida más bajas fueron la Ciudad de México (2.5%), Baja California (3.4%) y Coahuila (3.9%).