AMLO fue voluntario en tratamiento anti-Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el tratamiento antiviral contra el Covid-19 que le fue aplicado forma parte de un estudio clínico que realizan investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y agregó que, con base en el ejercicio de su libertad, decidió participar en ese protocolo.

En conferencia de prensa matutina, detalló que por participar en este estudio de investigación recibió 300 pesos para gastos de taxi, los cuales recibió para tenerlos de recuerdo. "Tengo entendido que somos, hasta ahora, 120 voluntarios que nos aplicaron el tratamiento antiviral y lo que permitió que yo sanara. Es un protocolo de investigación. Ayer me hicieron mi revisión, me sacaron muestras para seguir con los exámenes.

"Es una investigación que llevan a cabo en el instituto de nutrición; desde luego, requiere de cuidado médico, pero yo creo que sí está abierta a quien lo solicite. No deja de ser una investigación con un protocolo, o sea, no es así, masivo, están ellos experimentando para luego hacer las recomendaciones de la aplicación del tratamiento de manera masiva". El Mandatario detalló que aún faltan dos meses para conocer el resultado del protocolo médico.

A su vez, el presidente López Obrador rechazó, en el salón de Tesorería en Palacio Nacional, la petición de intelectuales, científicos y sociedad civil de cancelar de manera temporal de los megaproyectos de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y el Chapultepec, con el objetivo de que ese dinero sea invertido en vacunas.

– Le piden que cancele sus proyectos, ¿qué dice?

– No hace falta, como vamos a cancelar el Tren Maya y las refinerías, no, sí generan empleos, si van a impulsar el turismo, el sector energético, no hace falta, nada más con recortar el chayote, que ya no haya esto —respondió el Jefe de Estado.