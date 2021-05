AMLO gana un millón 567 mil pesos en 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo pública su declaración patrimonial y de conflicto de intereses, en la que informa que ganó un millón 567 mil 400 pesos en 2020, mismo monto que el año anterior.

En la plataforma Declaranet se detalla, en la versión pública de su declaración, que cuenta con dos cuentas bancarias -en Banorte y Afirme - y su afore se encuentra en PensionISSSTE.

Los montos, al ser datos personales, no aparecen detallados en esta versión pública.

El Mandatario federal aseguró que no ser dueño de ningún automóvil, así como tampoco de ningún bien inmueble.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también informó que no tuvo ninguna otra entrada de ingreso más que el salario que recibe por su cargo.

El pasado 1 de mayo inició el periodo para que todos los servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF) cumplan con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación.

Para cumplir con esta rendición de cuentas, cuyo plazo vence el próximo 31 de mayo, todos los funcionarios del ámbito federal deben visitar la plataforma de DeclaraNet para ingresar su información.

¿Cuánto gana AMLO?

El sueldo del presidente López Obrador es de $111 mil 933 pesos mensuales netos. El salario bruto es de 161 mil 56 pesos.