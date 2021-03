AMLO garantiza a banqueros que no habrá cambio de reglas

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó a los banqueros que no cambiarán las reglas y que podrán seguir operando sin trabas de ninguna índole, y se comprometió a presentar una propuesta de reforma "profunda y radical" para facilitar los trámites para la creación de empresas y evitar con esto la burocracia.

Al encabezar la ceremonia de clausura de los trabajos de la 84 Convención Bancaria, el titular del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno está a favor de que se hagan negocios en México, pero dentro del marco de la ley, con ganancias razonables y que no se permita la corrupción y el influyentismo.

"Amigos, amigas del sector bancario y financiero, les aseguro que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional.

"Que nadie se confunda, seremos siempre respetuosos de las empresas y de los bancos del sector privado nacional y extranjero. Repito estamos a favor de qué se hagan negocios en México en el marco de la ley, y con ganancias razonables, lo que no se permite es la corrupción y el influyentismo, eso se acabó. Vamos a transformar a México como lo estamos haciendo, vamos a la transformación de nuestro gran país, juntos por el camino de la honestidad y de la concordia", dijo.

En el Club de Banqueros de México, el presidente López Obrador se comprometió en que este mismo año podría presentar una propuesta de reforma para facilitar los trámites para la creación de empresas y para facilitar las obligaciones fiscales, y evitar con esto la burocracia.

Al apoyar la propuesta de Luis Niño de Rivera Lajous, presidente saliente de la Asociación de Bancos de México, el titular del Ejecutivo federal aseguró que impulsará esta reforma una vez que se termine por completo con malas prácticas como las facturas falsas y los fraudes fiscales.

El Mandatario federal planteó que esta propuesta podría ser presentada en conjunto con la Asociación de Bancos de México.

"Por la solicitud de Luis, coincido que tenemos de facilitar los trámites para la creación de empresas y para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas, no a la burocracia y tener más confianza a los ciudadanos, a los contribuyentes. Por eso me comprometo a que vamos llevar a cabo una reforma profunda, radical, de simplificación en beneficio de las empresas, en especial, de las pequeñas y medianas empresas.

"¿Cuándo? Pronto, muy pronto, una vez que terminemos, y ya estamos por cerrar ese capítulo, una vez que terminemos por completo con las malas prácticas, como las facturas falsas y los fraudes fiscales. Espero afortunadamente hemos avanzando bastante y de modo que es probable que este mismo año presentamos conjuntamente una propuesta de simplificación a fondo para pequeñas y medianas empresas, ese es el compromiso", dijo.