AMLO garantiza apoyo a afectados por huracán "Grace" en Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que como parte del Plan de Apoyos a los damnificados del huracán "Grace" se hará un censo casa por casa para determinar las personas afectadas y será la Marina y el Ejército quienes entreguen los apoyos de manera directa.

Al iniciar su conferencia de prensa en las instalaciones del Campo Militar 26 – A de esta capital, el presidente hizo un llamado a los pobladores de los municipios afectados a tener confianza en su gobierno y no tomar las carreteras porque se afectan las acciones de restablecimiento de la energía eléctrica y de apoyo a la población.

"No hay límite presupuestal, lo que se necesite, vamos a apoyar a la gente afectada por las lluvias, vientos y derrumbes y todos los damnificados", dijo el presidente.

"Solo pedirle a toda la gente en Gutiérrez Zamora y Náutla, que se va a atender a todos, que no es conveniente que tomen la carretera porque se afectan la acciones que se llevan a cabo para restablecer el sistema eléctrico, de agua y se perjudica a la población".

Señaló que ya no es como antes cuando líderes sociales se robaban los apoyos cada vez que había un fenómeno natural que afectaba a la población.

Al inicio de su conferencia, al subir al templete, el mandatario sufrió un ligero resbalón debido al agua acumulada por la lluvia con la que amaneció esta capital.

Sin perder el equilibrio, el presidente López Obrador solo se sorprendió y advirtió a los integrantes de su gabinete que tuvieran cuidado para evitar algún accidente.