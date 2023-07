AMLO garantiza que en 2024 continuará la "transformación"

A-AA+

LA PAZ, BCS., julio 14 (EL UNIVERSAL).- Pese a que este jueves el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador evitar pronunciarse sobre el proceso electoral de 2024, el titular del Ejecutivo garantizó este viernes que quien sea el candidato presidencial de Morena y partidos aliados continuará con el programa de transformación que ya inició su gobierno.

Al encabezar la presentación del Plan Integral para el Bienestar para Mulege-Isla de Cedros, Baja California, el jefe del Ejecutivo federal indicó que a su gobierno le tocó sentar las bases de transformación y llevar a cabo la revolución de las conciencias y el cambio de mentalidad del pueblo mexicano.

"Yo ya voy a entregar el mando o la estafeta... sí, sí, porque acuérdense del apóstol de la democracia Francisco I Madero, 'sufragio efectivo no reelección'. Y vamos a continuar, eso sí, con el programa de transformación, porque hay relevo generacional y, quien quede de nuestro movimiento, va a garantizar que continúe lo que ya iniciamos".

"A nosotros nos tocó sentar las bases para la transformación y llevar a cabo la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad en nuestro pueblo, que eso es lo más importante, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo, el pueblo manda", dijo.

La mañana de este viernes, el presidente López Obrador acusó que lo quieren silenciar, luego de que el INE aprobó medidas cautelares para que se abstenga de emitir pronunciamientos sobre el proceso electoral de 2024, tras la denuncia presentada por Xóchitl Gálvez.

"Voy a aparecer aquí con una cinta. Me quieren silenciar, no quieren que yo hable ¿Dónde queda la libertad de expresión?, ¿Y el derecho a la réplica?, ¿Y el derecho a disentir?", cuestionó.