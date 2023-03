AMLO ha descalificado a jueces en 70 % de las mañaneras: "Alito"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Las injustas y maquiavélicas descalificaciones del Ejecutivo Federal hacia el Poder Judicial, violentan el Estado de Derecho y agreden a la sociedad en su conjunto, afirmó Alejandro "Alito" Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al expresar su posicionamiento en torno a los ataques hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte del Ejecutivo, el dirigente nacional del PRI indicó que en el 70% de las "mañaneras" realizadas a lo largo de 51 meses de gobierno, los juzgadores han sido objeto de descalificaciones.

Sostuvo que los juzgadores no buscan privilegios ni canonjías, y destacó que les ampara la Constitución y la convicción social de que en sus manos está la prevalencia del Estado de Derecho y de la democracia.

Aclaró que quienes integran el Poder Judicial no son oposición a gobierno alguno, ni actores políticos que deban defender sus resoluciones con argumentos políticos, sino juristas que responden a criterios técnicos objetivos para defender la Constitución y lo que bien deriva de ella.

Puntualizó que si existe un señalamiento en contra de algún juzgador o juzgadora, el Ejecutivo está obligado a actuar de inmediato por los cauces legales, pero no a verter generalizaciones sin fundamento ni verdad.

Señaló que frente a la estridencia y bravuconería de quien sabe que no le asiste la razón ni el derecho, los juzgadores escuchan cortésmente, responden sabiamente, ponderan prudentemente y deciden imparcialmente.

Consideró que en el Poder Judicial no se busca el aplauso ni el protagonismo, sino honrar y preservar la justicia.

"Alito" subrayó que la Constitución establece la separación de Poderes, y es el Judicial el que tiene asignado el control de la juridicidad de las acciones que tienen lugar en la sociedad, encargándose de velar que la acción del Poder Legislativo y Ejecutivo se conduzca con apego a la Constitución y la ley. "Ni más ni menos", dijo.