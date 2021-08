AMLO ha engañado a la población con una "falsa austeridad": Zambrano

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, denunció que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha engañado a la población con una "falsa austeridad", que ha asfixiado a instituciones y centros de investigación para obtener recursos que después son usados con fines electorales.

"Los supuestos ´ahorros´ que ha hecho Morena no son más que recursos desviados a los bolsillos de sus funcionarios o usados con fines electorales", declaró Zambrao a través de un comunicado.

El líder perredista sostuvo que el dinero que se recolectó, derivado de la austeridad republicana, no se usó para apoyar a la ciudadanía, y recordó que de acuerdo con datos del Inegi, durante 2020, las familias mexicanas tuvieron que valerse de tandas o retirar el dinero que tenían invertido en los bancos para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

"El porcentaje del uso de estos recursos de emergencia fue de 43 por ciento más que en 2018. A pesar de este esfuerzo hecho por las y los mexicanos para mantenerse estables ante la inacción gubernamental, casi 420 mil jóvenes de entre 16 y 21 años abandonaron sus estudios", puntualizó.

Zambrano Grijalva aseveró que adicionalmente, distintos centros de investigación de todo el país se han visto forzados a limitar los alcances de sus investigaciones e incluso las y los académicos se han enfocado en recaudaciones de fondos para continuar con su trabajo.

"Esta situación es ocasionada en gran parte por la eliminación de fondos y fideicomisos el año pasado, los cuales proveían un presupuesto fijo para dichas instituciones. No obstante, hasta ahora no solo no se han establecido medidas claras para la otorgación de partidas federales, sino que también existe un atraso en la asignación de recursos en 21 de los 27 centros de investigación adscritos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)", indicó.

El dirigente del PRD pidió al Gobierno de AMLO que deje de recortar presupuesto para la salud, educación e investigación, y en su lugar "dejar de financiar los proyectos faraónicos de su jefe de Palacio Nacional".

"El Gobierno Federal debería atender las graves carencias que se viven en el país. Resulta indignante y cínico que ondeen una bandera de austeridad cuando lo que realmente hacen es desmantelar los pocos recursos que tienen estos sectores", acusó.

Zambrano Grijalva reiteró que la próxima bancada perredista pugnará por garantizar a las y los ciudadanos que los recursos federales "se distribuyan de acuerdo con las necesidades de la sociedad mexicana y no por los caprichos del presidente de la República".