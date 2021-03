"AMLO ha fallado a las mujeres que creímos en él"

En su regreso a la televisión con el programa "Largo Aliento", la escritora Sabina Berman entrevistó a mujeres integrantes del Bloque Negro y a Yesenia Zamudio, fundadora de la organización Ni una Menos.

La conversación de esta nueva emisión giró entorno a la marcha del 8M, la toma de posesión de la CNDH y la respuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando frente al movimiento feminista.

Fer y Red, cubiertas del rostro, explican que si protegen de esta manera su identidad es por la persecución política que existe hacia las mujeres organizadas.

Red, abogada y defensora de los derechos humanos, señaló que durante las manifestaciones cada quien tiene su forma de protesta, mientras algunas intervienen muros, otras vigilan que no se violen los derechos humanos de las mujeres.

Señaló además, que en la pasada marcha del 8M se pudieron identificar a policías infiltrados, pues se podían distinguir por la suela de sus botas tipo militar, además de que portaban aerosoles de color azul. Incluso señalaron que eran los mismos policías quienes arrojaban gas y aventaban bombas de humo, petardos y bombas molotov hacia las mujeres que se encontraban en primera línea en Palacio Nacional.

Ambas integrantes del Bloque Negro y Yesenia aclararon que no pertenecen a ningún partido político, luego de que el Presidente señalara que partidos de derecha son quienes están detrás del movimiento.

Sobre la reacción que el Presidente ha tomado frente al movimiento feminista, Red señaló que su gobierno "parecía que venía de un corte democrático y tenía una visión diferente en cuanto al papel de las mujeres, lo que permea el gobierno es ese machismo, nos ha fallado a las mujeres que creímos en él".

Mientras que Fer dijo que en la marcha del pasado 8 de marzo "se le demostró al gobierno que no es importante tener una barrera para hacer estas movilizaciones, debemos hacernos escuchar".

Por su parte Yesenia Zamudio relató el caso de su hija Marichuy, víctima de feminicidio en 2016 y que hasta el día de hoy no se le ha hecho justicia. Además, platicó sobre la toma de posesión de la CNDH en la que dijo, se logró la atención de varias víctimas de violación a sus derechos humanos y aclaró que nunca recibió atención especial por parte de las autoridades, que por lo contrario ha recibido amenazas y ataques contra su familia.