AMLO ha sido indolente con crimen organizado en proceso electoral: Jesús Zambrano

El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, aseguró que durante el proceso electoral, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido indolente con el crimen organizado.

A través de un comunicado, el líder político le exigió al ejecutivo dejar de "meter las manos en las campañas electorales", y en su lugar garantizar la seguridad en estos comicios.

"Ha sido indolente con el crimen organizado; se le ha ido de las manos el control de la seguridad del país, la cual se ha acentuado a tan solo unos días de que se realicen las elecciones más grandes de la historia de México", reclamó.

Zambrano Grijalva dijo que las agresiones de las que han sido víctimas las y los participantes de la contienda electoral han hecho que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral haga un llamado a las autoridades para que generen las "condiciones indispensables" que permitan que se lleven a cabo las elecciones el próximo 6 de junio.

"Que el presidente López Obrador se dedique a garantizar la seguridad tanto de las y los candidatos como de la ciudadanía durante la última recta del proceso electoral, en lugar de meterse ilegalmente para inclinar la balanza a favor de su partido", insistió.

Recordó que ya son decenas de candidatos tanto del PRD como de la coalición Va por México, los que han sido víctimas de intimidaciones y persecuciones políticas "que no solo atentan contra sus derechos electorales individuales, sino contra el derecho de la ciudadanía a elegir el proyecto político que mejor le convenga".

Finalmente, el dirigente aseveró que desde el inicio de esta administración, el presidente de la República no ha sido capaz de poner un alto al crimen organizado en el país, por lo que el panorama de violencia actual ha sido producto de su inacción.

"Morena y López Obrador han demostrado que no saben gobernar y por eso se han dedicado a hacer propaganda para engañar y mantenerse en el poder a como dé lugar", concluyó.