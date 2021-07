AMLO ha tratado de ayudar a Vallarta en caso Cassez, asegura Loret

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (EL UNIVERSAL).- Luego de que este jueves la encargada de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informaron en la mañanera del presidente López Obrador cómo va el caso de Israel Vallarta, señalado como líder de la banda de secuestradores "Los Zodiaco", el periodista Carlos Loret de Mola reaccionó al tema de Florance Cassez, con el que se le ha relacionado.

En su programa "Así las Cosas con Loret", en W Radio, el periodista indicó que la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, "ha usado el montaje de la detención de Florance Cassez e Israel Vallarta para golpearlo por ser un crítico" del gobierno y para tratar de desacreditarlo por casos de corrupción que ha dado a conocer como los videos de Pío y Martín Jesús López Obrador, las casas de Bartlett, las propiedades de Irma Eréndira Sandoval, los contratos de Felipa Obrador y los 150 millones a Epigmenio Ibarra.

En la mañanera de este jueves del presidente López Obrador, Olga Sánchez Cordero indicó que el caso del señalado líder de "Los Zodiaco" ha sido revisado desde 2019, y se han propuesto diversas alternativas que pudieran hacerse valer en el proceso judicial para agilizar la emisión de una sentencia, pero "el señor Vallarta y su defensa no han aceptado algunas de la estrategias planteadas por la Secretaría de Gobernación, consistentes en promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos".

"Esto sería únicamente esta estrategia, lo beneficiaría para una de las dos causas penales que tienen acumuladas, de tal suerte que, si a esta estrategia se le aplicara el precedente Cassez, es previsible, muy, muy probable que sea absuelto en dicho asunto", señaló Sánchez Cordero.

Ante los dichos de Sánchez Cordero en la mañanera, Loret de Mola señaló que si se dictara libertad en el caso Cassez, Vallarta "no sale de la cárcel porque tiene otro asunto pendiente".

"Entonces no quiere que se dicte libertad en el caso Cassez, pues porque se le cae el show", dijo el columnista de EL UNIVERSAL.

"Llevan ya casi dos años tratando de ayudarle a Israel Vallarta ¿y con qué se topan? con que hay un expediente en el que ni cómo alegar montaje", agregó Loret de Mola.

Loret mencionó que la secretaria de Gobernación "tenía la instrucción del presidente de liberarlo" y ante lo dicho por Sánchez Cordero de que la defensa de Vallarta sigue pidiendo nuevas pruebas, nuevos careos y nuevos testimonios, el periodista dijo:

"Tiene una Fiscalía que ya quiere sentenciar y que gane Vallarta, una Secretaría de Gobernación que ya quiere sentenciar y que gane Vallarta, un presidente de México que ya quiere sentenciar y que gane Vallarta, un juez que ya quiere terminar con este asunto y Vallarta qué dice, 'no, no sentencien' ¿por qué? porque entonces de qué va a hablar en todos los medios que lo han apapachado, ya no va a tener discurso, de lo de Cassez ya te liberaron pero hay otro tema ¿no?".

Agregó que Israel Vallarta "extiende y extiende" el juicio Cassez "porque eso le da discurso mediático para hacerse la víctima".

"Y hoy lo que se dijo en la mañanera es: 'bueno pues podemos agilizar el caso Cassez, pero le van a decretar la libertad por el caso Cassez y por el otro va a seguir en el tambo' ¡Ah caray! ¿Entonces sí es un secuestrador? ¿Sí es el líder de una banda al que han estado apapachando, consintiendo?

"Me parece que son preguntas indispensables en este momento para el gobierno, y ahora queda claro por qué Vallarta no le interesa su defensa jurídica, sino le interesa el show mediático, alentado por el Presidente, sus funcionarios y sus periodistas consentidos", expresó Loret de Mola.

El periodista cuestionó dónde están los defensores de Israel Vallarta ante el "otro asuntito" que informó Sánchez Cordero.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, informó por su lado que Israel Vallarta tiene 16 años en reclusión sin sentencia, "cuando la Constitución establece que el plazo mínimo para emitir ésta es de dos años".

Encinas indicó que existe una recomendación emitida en abril pasado, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que "se establece con toda claridad violaciones al debido proceso y la comisión de tortura contra el señor Vallarta durante su detención, lo cual, a nuestro juicio debe ser considerada por el juez que está analizando su situación jurídica y por lo tanto la tortura debe invalidar las pruebas obtenidas posteriormente a su detención para esta causa en específico".

Ante esto, el subsecretario de Gobernación llamó a erradicar la tortura "por cualquier agente del Estado en cualquier orden de gobierno, y sea la persona, cualquiera que sea la persona que haya sido objeto de tortura, debe obtener su libertad".

"Esta es una de las prácticas más degradantes de la acción del Estado contra la dignidad y los derechos de las personas. Y aquí, aplicados una vez los protocolos que han dado positivo en la comisión de tortura, el juez no debe dilatar una resolución para disolver las pruebas y sea puesto en libertad", señaló Encinas.