AMLO habla hasta de Juan Gabriel pero nada del "videoescándalo", dice Loret

Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola reveló un nuevo videoescándalo de Alejandro Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se observa hacer una "operación carrusel" con dinero en efectivo, el columnista de EL UNIVERSAL declaró que el mandatario de México "habla de todo", pero no dijo nada del asunto en su mañanera de este lunes.

Según lo revelado por el columnista de EL UNIVERSAL, por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinius, el secretario particular de López Obrador, y la oficial mayor de Presidencia, Denis Vasto, fueron captados en video manejando dinero en efectivo y participando en una "operación carrusel", como parte de un grupo de seis personas que con diferencia de unos cuantos minutos, depositaban la misma cantidad de dinero en la misma sucursal bancaria.

En su programa radiofónico en W Radio, Loret de Mola señaló que López Obrdaor habla de todo, "hasta de Juan Gabriel", pero ante el escándalo de sus secretario particular no ha dicho nada.

"Siguen y siguen y siguen las evidencias de cómo llegó al poder López Obrador. ¿Quién pompó? ¿Y qué dijo el Presidente de esto? ¿Qué dijo el Presidente que habla de todo, de todo, de Juan Gabriel, de Siempre en Domingo.

"El Presidente habla de todo. ¿Qué dijo de esto? ¡Nada! Él solito, que muchas veces saca los temas; ¡nada! (...) Si llega a atreverse a abordar el asunto en la mañanera, que lo dudo, porque sabe que está evidenciado, con videos ¿qué dice ante eso? ¿qué va a hacer? Va a decir que eran aportaciones al movimiento, que ya fue hace muchísimo tiempo y se va a lanzar contra Latinus, contra Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, contra su servidor y de ahí a calumniar.

"Incapaz de responder, incapaz de explicar cómo maneja el dinero; calumnia", expresó Loret de Mola.

El periodista refirió que en lugar de hablar del escándalo de su secretario particular, el presidente López Obrador prefirió presumir que es el segundo a nivel mundial "como de los mejores gobiernos".

¿Quién es Alejandro Esquer, el hombre de confianza de AMLO?

Rosario Alejandro Esquer Verdugo es ingeniero civil egresado del IPN y uno de los mayores hombres de confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Originario de Ciudad Obregón, Sonora, desde 2018 es el secretario particular del titular del Ejecutivo cuyas responsabilidades van más allá de la "agenda presidencial" como señala el directorio de Presidencia de la República.

En agosto de 2018, al presentar a quienes le ayudarían en las labores en la Presidencia, el entonces presidente electo Obrador destacó el trabajo de Esquer, quien "viene, desde hace muchos años, con nosotros".

En ese año, Esquer contrató a proveedoras fantasmas para la campaña electoral de 2018, cuando fue secretario de Finanzas de Morena.

Esquer contrató a Ligieri de México S.A. de C.V., para proporcionar el servicio de logística en 15 eventos políticos que encabezó López Obrador en Puebla, y a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V., para la colocación de propaganda de campaña en 10 espectaculares en aquella misma entidad.

Ambos proveedores fueron incluidos este año, por el actual gobierno federal, en el listado definitivo de personas morales que simulaban operaciones comerciales con fines de evasión fiscal, lo que en términos coloquiales se identifica como empresas fantasmas.

Desde que eran perredistas, Esquer ha acompañado al Presidente en su círculo más cercano y es señalado de organizar los mítines y movilizaciones.

De 1996 a 1999, cuando López Obrador ocupó la dirigencia del Partido del Sol Azteca, Esquer se desempeñó como su secretario particular. Dentro del PRD, también participó en la campaña presidencial de 1994 de Cuauhtémoc Cárdenas.