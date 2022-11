AMLO hablará sobre inflación y maíz transgénico con el secretario de Agricultura de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá este lunes con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, para abordar la inflación en alimentos y la negativa de México de comprar maíz transgénico estadounidense.



"Hoy tengo reunión con el secretario de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos, vamos a tratar asuntos relacionados con esto", declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Esta es la segunda reunión de Vilsack con López Obrador en lo que va del año, tras una visita del funcionario estadounidense en abril pasado en la que hablaron de seguridad alimentaria.

En ese entonces, el presidente mexicano destacó que en tres años el comercio agroindustrial entre México y Estados Unidos creció 35 % hasta los 64,000 millones de dólares.

Pero este encuentro con Vilsack estará marcado también por las presiones que afronta México de Estados Unidos para que no prohíba la entrada de maíz transgénico, como pretende López Obrador a partir de 2024.

"Sí, seguramente (se tocará el tema con Vilsack), pero ya está claro, no queremos maíz transgénico para consumo humano, no queremos, no lo vamos a permitir", indicó el mandatario mexicano.

El presidente argumentó que México es autosuficiente en el consumo de maíz blanco para seres humanos, aunque reconoció que necesita más maíz amarillo para alimentar al ganado.

"Donde está el problema es en el maíz amarillo para forraje, entonces esa es nuestra política (prohibir los transgénicos) y va a continuar así, pero hay formas de ponernos de acuerdo", expuso.

La polémica del maíz transgénico provocó hace dos semanas que senadores republicanos enviaran una carta a la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, para iniciar consultas dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sin referirse a esta misiva, López Obrador aseveró que se lleva "muy muy muy bien con el Gobierno de Estados Unidos".

"Si ahora México es el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo, si tenemos récord en la llegada de la inversión extranjera a México, es en mucho porque logramos ese acuerdo", comentó.

Sobre la inflación en alimentos, el mandatario comparó que México tuvo una subida de precios en este rubro del 3.9 % anual en la primera quincena de noviembre, mientras que en Estados Unidos fue de 1.5 % en octubre.

"Aquí es donde tenemos el problema nosotros, en alimentos, también por lo mismo, porque dejamos de ser autosuficientes en alimentos, en fertilizantes, se abandonó el campo", expuso.