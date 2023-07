AMLO hace mofa de Xóchitl Gálvez por transportarse en bici

A-AA+

Al ser cuestionado si tiene "miedo del crecimiento" de Xóchitl Gálvez, el presidente dijo que no y "abiertamente" respondió que "está muy fuerte el movimiento de transformación"

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que la oposición cometió un error y "quisieron engañar": "No se puede ya, a estas alturas, quererle jugar el dedo en la boca a la gente".

"Cómo, a ver, me subo a una bicicleta o llego en un triciclo; ´tamales, tamales, ricos tamales´ y ya. O digo unas groserías. Es que apenas ganó una elección y eso en las Lomas, pero, con todo respeto, México no es las Lomas", expresó López Obrador en tono de burla en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, López Obrador expresó que la aspirante presidencial de la oposición no ha ido a poblados alejados "y ella ha estado trabajando con Fox, nada más, y ahora con Claudio X. González"

"Nosotros no vamos a ponerle ningún obstáculo de nada, es su derecho", dijo al recordar que "la señora Xóchitl" ha buscado ejercer su derecho de réplica.

Al ser cuestionado por meterse en el proceso rumbo a las elecciones de 2024, López Obrador respondió que "todavía no hay elecciones".

"Yo respeto a las mujeres, no la estoy cuestionando por ser mujer, al estoy cuestionando por representar a una mafia de poder económico y de poder político", expresó luego de que Xóchitl Gálvez lo llamara "machista".

Reafirmó López Obrador que la oposición se equivocó "queriendo engañar al pueblo".