AMLO hace petición a la Selección Mexicana de Beisbol

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Tras la derrota en su debut ante su similar de Colombia, el presidente Andrés Manuel López Obrador animó a los integrantes de la Selección Mexicana de Beisbol que participan en el Clásico Mundial de Béisbol y quienes llamó a que, con pasión y respeto, "cepillen" (derroten) este domingo a Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo federal llamó a los seleccionados mexicanos a recordar las célebres frases de Yogi Berra, de "Esto no se acaba hasta que se acaba", y de Babe Ruth, uno de los mejores beisbolistas de todos los tiempos, quien dijo que "No se puede vencer a quien no sabe rendirse".

Paisanos, caballos del equipo de México en el Clásico Mundial de Béisbol:



Recuerden las célebres frases de Yogi Berra, "Esto no se acaba hasta que se acaba" y de Babe Ruth, "No se puede vencer a quien no sabe rendirse". Con pasión y respeto cepillen a los vecinos. pic.twitter.com/RIgS8X5MBt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 12, 2023

Luego de la sorpresiva derrota (4-5) ante la Selección de Colombia, México quiere reivindicarse en el Clásico Mundial de Beisbol, este domingo en su segundo partido, ante Estados Unidos, locales y una de las novenas favoritas para coronarse en la justa mundialista.México se encuentra en el Grupo C junto a Colombia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá; clasifican dos equipos por sector (4) a la fase de cuartos de final, donde se enfrentarían a los mejores clasificados del D.El juego se llevará a cabo este domingo 12 de marzo a las 21:00 hora en el estadio Chase Field, de Arizona a las 21:00 horas.