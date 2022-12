AMLO hace referencia otra vez a comentarios de Pedro Ferriz

A-AA+

Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los comentarios del periodista Pedro Ferriz de Con, quien dijo que en Palacio Nacional se practica la magia negra y la brujería.

En su conferencia mañanera de este viernes en las instalaciones del Museo Naval del Puerto de Veracruz, López Obrador aseguró que los comentarios del periodista da una idea de lo desesperados que están sus adversarios.

"Estos eran los grandes maestros de la información durante mucho tiempo", criticó el Presidente al mostrar otra vez el mensaje que Ferriz de Con escribió en redes sociales.

"Se los dejo de tarea, porque no puedo ofender a nadie, hay algo en nuestra Constitución que estamos obligados a respetar, que es la libertad de creencia, pero esto da una idea de cómo están de desesperados nuestros adversarios (...).

"Pero esto lo vuelven gran noticia, nada más que ya no funciona. Hace poco hubo un cumbre en la Ciudad de México; vinieron los ultraderechistas más famosos y sinceros, porque aquí hay ultras, ultras derechistas, pero hipócritas, y hubo una concentración de los más famosos, pero no fueron obstaculizados, hay libertad de manifestación, de expresión, de prensa, y así va a seguir siendo", declaró López Obrador.