AMLO humilló a México al recibir a Díaz-Canel y Maduro, insiste Acción Nacional

El grupo parlamentario del PAN en el Cámara de Diputados arremetió contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que su política exterior es un desastre, torpe, imprudente y hasta indolente porque humilló a México al traer a los "dictadores" de Cuba, Miguel Díaz-Canel y de Venezuela, Nicolás Maduro.

En conferencia de prensa, Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN y diputada federal, se quejó que en el marco del festejo de las fiestas patrias se haya invitado a pronunciar un discurso a un dictador, "fue darle a los mexicanos una patada y también a los hermanos cubanos y a todos los que creemos en la democracia, en las libertades y en el respeto a los Derechos Humanos. Es increíble que haya sido tratado como invitado de honor el dictador cubano".

Además, cuestionó que se haya tenido como invitado de honor a otro dictador y un personaje bastante nefasto, Nicolás Maduro, que fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard con bombo y platillo para participar en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, "porque ojo, una cosa es tolerar la presencia de criminales y otra muy distinta es reconocerlos como iguales".

"Nos hubiese gustado que el Gobierno de México estuviese haciendo las cosas distintas, lamentablemente no es así, no ha sido así e insisto, decidieron ponerle alfombra roja a dictadores, violadores de Derechos Humanos y no nos vamos a cansar los diputados de Acción Nacional de levantar la voz cuantas veces sea necesario", dijo Mariana Gómez del Campo.

Además, el diputado federal panista, Gabriel Quadri, consideró esta visita como uno de los episodios más tristes y más deprimentes en la política exterior mexicana, que atraviesa por uno de sus momentos más bajos, que nos llena de oprobio, que nos lleva, que nos llena a todos los mexicanos de estigma. Además, dijo que Cuba ha sobrevivido gracias a la infraestructura que dejaron los regímenes anteriores a la dictadura, gracias a los subsidios de la Unión Soviética. "Después de los subsidios de Venezuela, ambos se terminaron y ahora la dictadura cubana busca el apoyo de México y lo está logrando".

"El Gobierno mexicano le está entregando a Cuba apoyo material en términos de medicinas y de medicamentos, está financiando también a la dictadura a través de traer médicos falsos, médicos esclavos cubanos, a través de los cuales simplemente se está haciendo transferencias millonarias a la dictadura cubana para mantenerla en el poder, algo que verdaderamente debe avergonzarnos a todos los mexicanos. Y esto es una esto de los médicos cubanos es una coartada, como ya lo ha hecho y lo han argumentado nuestros compañeros del Partido Acción Nacional en el Senado", dijo Quadri.

"El Presidente de México hizo el ridículo. Queremos por tanto, alzar la voz los diputados de Acción Nacional para condenar al Gobierno mexicano, exigirle explicaciones de esta atrocidad, de esta vergüenza y de este, de este estigma que nos han hecho pasar y que reconsidere su apoyo, de ser valedor a la dictadura más atroz y más longeva que ha existido en América y que ha sumido, como ya lo comentaba yo, en la miseria, que ha sumido absolutamente en la pobreza y en la ruina a uno de los que fue uno de los países más ricos y más avanzados en América Latina", agregó Quadri.