AMLO inaugurará de manera simbólica 300 sucursales de Banco Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que en los próximos días inaugurará 300 sucursales del Banco del Bienestar.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal detalla que de las 2 mil 700 sucursales de la institución bancaria que se tienen proyectadas construir, se han terminado alrededor de mil, pues señaló que por la crisis mundial no se ha podido conseguir los elementos para equiparlas, como los cajeros automáticos.

Detalló que primero se buscará consolidar al banco garantizando la dispersión de los recursos para el pago de los programas del bienestar, y más adelante se dispondrá del servicio para el pago de remesas.

"Voy a inaugurar ya más de 300 dentro de 10 días, empezamos ya con 300 de los nuevos, voy a ir simbólicamente a 10 y ahí están ustedes invitados. Estamos buscando a dónde hacer, a lo mejor va a ser Hidalgo para recorrer Hidalgo un fin de semana, para puro Banco del Bienestar", dijo el presidente.

"La primera función del banco es la dispersión de los recursos, que es la que más nos importa, porque ahora vamos a dispersar alrededor de 500 mil millones de pesos por el Banco del Bienestar. Ya no vamos a dispersar con la banca privada, sino todo lo que le corresponde por derecho al pueblo se va a entregar".

Y agregó: "Segundo, después, pero ya una vez que estemos consolidados, va a ser el que puedan mandar las remesas nuestros paisanos al Banco del Bienestar. Y no vamos a cobrar, vamos a buscar un mecanismo para apoyarlos, estamos pensando en eso".

En el salón Tesorería, el Ejecutivo Federal comentó que él ya cuenta con su tarjeta del Banco del Bienestar y señaló que ya corresponderá al próximo gobierno el otorgamiento de créditos y otros servicios bancarios.

"Pero necesitamos, primero, consolidar lo de la dispersión de los recursos, luego sería remesas y luego vienen muchísimas otras cosas, como esto que estás planteando, créditos y demás, pero eso ya sería con los próximos gobiernos", precisó.