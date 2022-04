AMLO informa revisión de todos los contratos de litio

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se revisarán todos los contratos de litio entregados a empresas por las pasadas administraciones, para ver si cumplen con los procedimientos.

"Si no son contratos que se hayan entregado para el litio, no tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración y explotación del litio.

"Se van a revisar todos los contratos autorizados, los autorizados para el litio. Hoy viene en los medios que se entregaron 150 mil hectáreas en el gobierno pasado a algunas empresas, eso se tiene que revisar y se tiene que ver si se cumplió con los procedimientos".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo recordó que hubo un contrato que se transfirió en Sonora, que estaba en manos de una empresa inglesa y pasó a manos de una empresa china.

"Hubo una solicitud de información porque se había entregado esa autorización, tuvo que ver con un organismo de estos autónomos, de la Cofece, y surgió también una revisión sobre el contrato y se está analizando si se entregaron los permisos y si sé llevó a cabo el procedimiento de la consulta de las comunidades, esos contratos en específico se tienen que revisar".

El presidente López Obrador dijo que no se suspenderán los contratos para otros minerales, porque esos continúan vigente, por lo que no es para la plata, oro o cobre.