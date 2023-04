AMLO instruye a Cofepris atender desabasto de medicinas psiquiátricas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Salud federal y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a que atiendan problema de desabasto de medicamentos psiquiátricos en el sector privado de Sonora.

"Le voy a pedir a los de Cofepris y al doctor Alcocer que lo vea, a veces hay escases de productos incluso en el mercado mundial".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que es paradójico, pero hubo un tiempo en que faltaron medicamentos relacionados con el fentanilo para uso médico, por eso se intentó usar otros analgésicos, pero es de mucha utilidad el fentanilo para la atención de enfermos que requieren enfrentar el dolor en operaciones, y sobre todo para anestesia.

Señaló que en el sistema de salud público de Sonora se trabaja para que no falte el abasto en general de medicamentos por medio del programa IMSS Bienestar, pero todavía no lo tenemos al 100%.

"Vamos tomar en cuenta el planteamiento. Vamos a ver qué está pasando, hay que ver con Cofepris, lo vamos a ver, no tenía información específica", dijo.