AMLO instruye indagar a alcaldesa de Nochixtlán por caso de activista

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que se investigue a la presidenta de municipal de Nochixtlán, Oaxaca, Lizbeth Victoria Huerta, por la probable desaparición y asesinato de una luchadora social en la entidad.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que este crimen debe ser aclarado porque no llegaron al gobierno para que se eternice la corrupción.

"Fue muy doloroso, lo que acaba de pasar en Nochixtlán en Oaxaca, en donde desaparece una luchadora social, se abre la investigación y un participante, como testigo protegido, da a conocer que la habían asesinado y que la orden había salido presuntamente de la presidenta municipal del partido Morena, y la instrucción es sea quien sea. No llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad, que se aclare".

El presidente López Obrador también mencionó que le reportaron que en Sinaloa en un acto proselitista de un candidato, había dos secretarios de gobierno en el templete.

"Me dijeron que en un acto en Sinaloa, de un candidato, dos secretario de Gobierno en la tarima, en el templete, ¿qué es eso? sea quien sea".