AMLO invitará a aspirantes a dirigir al STPRM a mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que invitará a la "mañanera" a los 22 aspirantes a dirigir al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) a que expongan sus propuestas.

"Me gustaría, si no son muchos, invitarlos aquí tres minutos a cada uno, a ver a qué le tiras cuando sueñas mexicano, a ver que planteas, en que vas a ayudar a los trabajadores, o vas a seguir tu igual con la corrupción y vendiendo plazas o realmente es un cambio, si no son muchos los invitaría".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que la intención es que los aspirantes le hablen a los trabajadores, porque a veces no tienen foros o -a veces- los que tienen dinero son los que pueden hacer publicidad propaganda, hacer volantes, carteles, payola.

Explicó que el 15 de enero dará a conocer la fecha del encuentro para que cada aspirante se presente en libertad, cada uno.

"No habrá preguntas para no ponernos nerviosos ni nada por el estilo, no acusados, que informen, que los conozcan, hombres y mujeres".

Reiteró que están garantizadas las elecciones libres en el proceso para definir el sustituto de Carlos Romero Deschamps.