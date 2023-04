AMLO justifica iniciativa para desaparecer Secretaría del SNA

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó su iniciativa de reforma que busca desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y fusionar 17 organismos desconcentrados al asegurar que "no son necesarios" y porque no ayudan a la gente.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal acusó que estos organismos se crearon en la época del derroche y de los gastos superfluos y tenían la función de que el gobierno se siguiera "tragando el presupuesto público".

Aseguró que de pasar esta iniciativa no se despedirá a ningún trabajador por lo que tienen garantizados sus puestos.

"No se despide a nadie, los trabajadores tienen garantizado sus puestos, no hay ningún problema".

"Se liquidan estos organismos porque no son necesarios, los crearon en la época del derroche, de los gastos superfluos, y además no ayudan a la gente, no son para beneficio del pueblo, es para que el gobierno se siga tragando el presupuesto público", afirmó.

Ayer martes, la Cámara de Diputados recibió una iniciativa del presidente López Obrador que plantea reformar diversas disposiciones de distintos ordenamientos, en materia de simplificación orgánica.

Con las modificaciones se suprimen o fusionan 18 unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados, organismos públicos descentralizados y fideicomisos hacia dependencias o entidades de la APF, cuyas funciones se encuentran duplicadas o segmentadas de manera innecesaria en varias instancias.

El titular del Ejecutivo propone eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y elimina la participación del Fideicomiso de Fomento Minero en el Servicio Geológico Mexicano. En el caso del primero, señala que sus funciones serán encomendadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Asimismo, convierte a varios órganos desconcentrados en unidades administrativas de secretarías de Estado, como en el caso de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que actualmente es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y que de aprobarse la iniciativa del presidente López Obrador, se convertiría en una unidad administrativa de la Segob.

La iniciativa también contempla la fusión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y adolescentes; del Servicio de Inspección y Certificación de Semillas; del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura; del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

También de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe; del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.

Así como el Instituto Mexicano de la Juventud; el Instituto Nacional de la Economía Social; el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; la Dirección General de Publicaciones; y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.