AMLO lamenta "censura" a cuenta de Twitter de Trump

Ante la interrupción de este miércoles en el Capitolio de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que Twitter bloqueó la cuenta del mandatario estadounidense, Donald Trump.

En su conferencia mañanera, López Obrador señaló que no le gusta la censura y "que a nadie le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face".

"No acepto eso. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir, si nosotros estamos por las libertades", expresó y destacó el surgimiento de las redes sociales.

En Palacio Nacional, el Presidente destacó la "comunicación circular" con las redes y apuntó que no pueden haber retrocesos.

"Cómo se va a censurar a alguien. 'A ver, te castigo, porque yo juez, como la Santa Inquisición, considero que lo que estás diciendo es perjudicial'. Dónde está, incluso, la norma, dónde está la legislación, dónde está reglamentado, eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas", agregó.

El presidente López Obrador también acusó que "siempre ha padecido de censura".

"Imagínense que Twitter, como empresa, decida 'usted no, porque lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o daña, va en contra de las buenas costumbres, del bando de policía y buen gobierno'. Vamos a ver eso, porque si se censura en las redes sociales, qué va a quedar", expresó.

Agregó que hay medios "tradicionales" que "se han sometido al poder" y refirió que cada ciudadano es un medio de comunicación.

El presidente declaró que el Gobierno de México no intervendrá en los asuntos registrados en Estados Unidos, pues corresponde a los estadounidenses. Lamentó la muerte de personas en el Capitolio y agregó que debe de prevalecer la paz y la democracia.