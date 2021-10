AMLO lamenta dichos del presidente de Arturo Zaldívar sobre prisión preventiva

Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara invalidar la prisión preventiva oficiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó las declaraciones que hizo el ministro presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, quien señaló que esta decisión no afectaba a los pobres.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal acusó que los jueces sigan defendiendo a corruptos, a los potentados y no a la mayoría del pueblo.

"Acaban de resolver, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia que no se considere delito grave la defraudación fiscal, la elaboración de facturas falsas, todo esto que se implementó, que se impuso, desde luego con la complicidad de funcionarios, con el contubernio de autoridades de las llamadas facturas", dijo el presidente.

"Y lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte (Arturo Zaldívar) al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres o que es a los pobres a los que se protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales, si la mayoría de los pobres paga impuesto básicamente por la mercancía que compra en el IVA, la mayoría de los pobres no paga Impuesto Sobre la Renta (ISR) porque no tiene utilidad, no tiene ganancia, además el 99% de los delitos fiscales tiene que ver con la gente de arriba", apuntó.

Acompañado por la gobernadora Layda Sansores y por integrantes de su gabinete de seguridad, el titular del Ejecutivo Federal advirtió que "ya basta de que solo se proteja a los que tienen mejor posición económica, la justicia tiene que ser para todos, incluso no puede haber trato igual entre desiguales".

"La justicia tiene que ser para todos, no puede haber trato igual entre desiguales hay que darle más justicia al que tiene menos. En el caso de los amparos desde luego vamos a respetar todos los mandatos del poder judicial no vamos a incumplir con ninguna responsabilidad legal, pero es muy notorio que si queremos enfrentar a las empresas extranjeras que se han dedicado a medrar con el comercio de energía eléctrica, ahí están los jueces mexicanos protegiéndolos, si queremos combatir la corrupción ahí están los del poder judicial protegiendo a corruptos, a los de arriba, eso se tiene que ir cambiando poco a poco", señaló el presidente.

El pasado 26 de octubre, el presidente de la SCJN escribió en su cuenta de Twitter que "la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. #SCJN".