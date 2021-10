AMLO lamenta muertes por Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte en México de personas ante la pandemia por Covid-19, aunque "fallecieron más en otros países".

"La gente que se cuidó, de todas maneras hubieron muchos fallecidos, todavía están perdiendo la vida personas. Nos duele muchísimo, duele mucho lo que pasó, fue tremendo.

"Acerca de resultados, pues en América, si lo vemos, aunque son muy feos los comparativos, fallecieron más en otros países que en México, en relación con la población", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

Recordó cómo el expresidente Donald Trump envió mil ventiladores a México para atender la pandemia por Covid-19.

Sobre un reconocimiento que hizo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a México por la estrategia en la atención de la pandemia, López Obrador destacó la labor de los trabajadores del sector salud.

"En circunstancias muy difíciles porque no solo es enfrentar la pandemia, sino todo el bombardeo de desinformación y no tuvimos un paro en un hospital, no dejaron de trabajar", señaló.

El Presidente también agradeció a los gobiernos de China, India, Rusia y Cuba por su apoyo en la pandemia y las donaciones de vacunas que ha hecho el gobierno estadounidense de Joe Biden.

López Obrador destacó el plan nacional de vacunación y recordó su compromiso de vacunar a todos los mayores de 18 años antes de que termine octubre, al menos con una dosis.

Hizo un llamado a que todos los que no están vacunados a que se apliquen la dosis contra el coronavirus.