AMLO libra medidas del INE por llamado de apoyo a legisladores

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL). – La Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó ordenar el retiro de un fragmento de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que hizo un llamado a apoyar a los legisladores de la cuarta transformación en la elección de 2024, a fin de lograr una mayoría calificada.

La medida cautelar fue rechazada por los consejeros Jorge Montaño y Rita Bell López, mientras que la consejera Claudia Taddei Zavala fue la única en apoyar la propuesta.

En su conferencia mañanera del 19 de abril, el Presidente expresó: "Espero con toda mi alma que se integre por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra cuarta transformación".

Al respecto, la consejera Claudia Zavala subrayó que las delimitaciones de los servidores públicos tienen limitaciones más estrictas, por lo que debe analizarse bajo esa óptica.

"El Presidente de la República tiene un mayor deber de cuidado de las expresiones. También hay precedentes en el que se ha dicho que la mañanera o conferencia matutina tiene que ver con propaganda gubernamental, y que no es el medio, sino el contenido de las conferencias y las expresiones lo que se tiene que analizar", señaló.

Apuntó que es claro el llamado al voto por legisladores de su partido, mismo que hizo desde una plataforma nacional.

En contra de las medidas, el consejero Jorge Montaño consideró que las expresiones del presidente López Obrador fueron descontextualizadas, ya que se trata de un hecho aislado protegido bajo la libertad de expresión.

Además, expuso que el proyecto no contempla a cuántos ciudadanos impacto ni cuántas reacciones tuvieron sus dichos.

"Es una descontextualización, pero también una opinión personal, no una declaración para influir en el ánimo. En este caso la acción debe ser directa, no es un mensaje a la nación", enfatizó.

La consejera Rita Bell López puntualizó que no se realizó un análisis exhaustivo de las facultades que tiene el presidente dentro de un procedimiento de reforma constitucional, motivo por el que confía en tener mayoría calificada en 2024.