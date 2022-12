AMLO llama a cerrar filas; pide apoyar a ganador de encuesta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los legisladores de Morena y partidos aliados acatar el resultado de la encuesta de Morena para elegir al aspirante para la elección presidencial de 2024 y apoyar al ganador "sea quien sea".

Sin saber que su mensaje estaba siendo trasmitido en vivo y al reunirse con legisladores de Morena y partidos aliados, el Mandatario federal aseguró que está muy contento porque en su movimiento hay aspirantes a la candidatura que tienen muy buen nivel político e ideológico, como son el canciller Marcelo Ebrard; Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

"Estoy muy contento porque fíjense que en nuestro movimiento tenemos mujeres, tenemos hombres con muy buen nivel político, e ideológico. La oposición tiene problema". Esto lo podemos decir aquí porque no se está transmitiendo", dijo en Palacio Nacional.

Sin embargo, cuando se le indicó que sí se estaba transmitiendo, el Mandatario manifestó "ya ni modo" y continúo.

"Pero miren nada más porque algunos piensan y se puso de moda de que cualquiera puede ser gobernador, cualquiera puede ser presidente, no, no. La política es un oficio noble, del más alto nivel espiritual.

"Nosotros tenemos my buenos dirigentes políticos, eso es una bendición, por eso me voy a ir muy tranquilo, mucho muy tranquilo, no voy a decir a dónde, bueno, si a Palenque (donde tiene su quinta), porque voy a entregar el mando a una mujer, a un hombre, con principios, con ideales, con profesionalismo. Aquí tengo, miren, tengo dos hermanos, dos hermanos, mi hermano Marcelo, mi hermano Adán, y mi hermana Claudia.

"Y de una vez, de una vez les digo, ya saben cuáles son las reglas: ya no hay dedazo, eso se acabó, eso pertenece a la época de la antidemocracia, estamos inaugurando una etapa nueva. Esta es la transformación, la cuarta transformación".

El Mandatario federal manifestó: "Ya saben cómo se va a elegir y yo voy a apoyar a quien gane la encuesta.

"No me voy a meter a hacer campaña porque no me corresponde. Yo voy a seguir gobernando para todos los mexicanos, pero sí, cuando se dé a conocer quién gana la encuesta voy a estar con el que gane la encuesta, sea quien sea.

"Y a ver, a ver, para irle midiendo, ¿vamos a apoyar al que gane la encuesta?", preguntó a los legisladores en el salón Tesorería.

"¡Sí!", respondieron.

"¿Sea quien sea?", siguió preguntando.

"¡Sí!", respondieron de nueva cuenta.

"¿No está por encima de todo el proyecto de transformación?", nuevamente preguntó el presidente López Obrador.

"¡Sí!", respondieron.

"Vamos adelante. ¡Qué vivan los legisladores! ¡Qué vivan los diputados, las diputadas, senadoras, senadores! Me da muchísimo gusto verles. ¡Amor con amor se paga!", concluyó.