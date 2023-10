Juan Collado y "la Boda Maldita"

EL UNIVERSAL.- Tras cuatro años preso, Juan Collado Mocelo obtuvo la libertad provisional debido al delicado estado de salud del abogado, quien deberá seguir su proceso en libertad acatando una serie de medidas cautelares que contemplan la portación de un brazalete electrónico, retiro de pasaportes y prohibición de salir del país.

En junio, el abogado egresado de la Universidad Panamericana, fue trasladado de urgencia desde el Reclusorio Norte hasta el Hospital Nacional de Cardiología para ser atendido por afectaciones cardíacas.

Juan Collado, esposo de la actriz Yadhira Carrillo, fue detenido en julio de 2019 en un restaurante de Lomas de Chapultepec, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero antes había aparecido en la llamada "boda maldita", donde incluso cantó Julio Iglesias.

La boda de Mar Collado, hija del abogado, y Gonzalo Zabala, se celebró en mayo de ese mismo año y citó a personalidades de la política y la élite de la sociedad mexicana, con un factor en común: algunos de los asistentes se convirtieron en sujetos a investigación, mientras que otros pisaron la cárcel.

En aquel momento la revista HOLA la catalogó como "la boda del año".

Mar Collado Dot y Gonzalo Zabala Junco se casaron rodeados de familia amigos y una élite de empresarios y personalidades de la política. La boda fue de tal abolengo que incluso Julio Iglesias, amigo personal de Juan Collado, digirió un mensaje a los recién casados y les cantó un tema especial.

Según citó la revista Quién, que también cubrió el evento, Julio Iglesias cantó "De Niña a Mujer" a Mar Collado, sentado en la mesa de honor junto al padre de la novia, el abogado Juan Collado. Así como otros 5 temas musicales que también contemplaron "Abrázame".

Al mismo evento se presentó Enrique Peña Nieto, expresidente de México, y su entonces novia, Tania Ruiz, quienes estuvieron entre los invitados principales e hicieron pública su relación.

AMLO acusa al PJF de proteger al abogado

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la liberación del abogado Juan Collado y acusó que lo protege el Poder Judicial y se valió de sus influencias, pues, afirmó que le consta, que fue el abogado más cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari y otros políticos mexicanos.

En conferencia de prensa, acusó que en el mismo caso del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, de quien un tribunal ordenó su liberación y a quien, el Mandatario federal señaló de recibir protección del Poder Judicial.

"No conozco cuál fue el razonamiento para dejar en libertad al señor Collado, pues posiblemente es lo mismo, es que el abogado Collado era muy influyente, era el abogado más cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Diego Fernández de Cevallos. No estoy diciendo mentiras, me consta.

"Estamos hablando de un abogado muy influyente en aquellos tiempos. No podría decir si sigue siendo igual de influyente, ahora es distinto, sólo los protegen en el Poder Judicial, ahí está la protección de los que estuvieron con García Luna, todos, todos se van para allá, por eso hay que reformar al Poder Judicial", declaró.

Ayer, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor concedió al abogado Juan Collado, la libertad provisional, tras más de cuatro años preso por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

En audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Norte, el juzgador quitó al litigante la prisión preventiva en el caso del delito de delincuencia relacionado con Caja Libertad, el último de los cuatro procesos en los que tenía la medida cautelar.

"Desde luego se puede alegar que es un asunto jurídico, que se hizo mal una diligencia en la fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera, pero está lo otro, el que se acumula mucho dinero", agregó el mandatario federal.

Para ese momento el expresidente de México, quien actualmente reside en España, ya había oficializado su divorcio de Angélica Rivera, con quien estuvo casado durante ocho años.

Invitados a la boda de Mar Collado y Gonzalo Zabala

La revista Quién también escribió que entre los invitados estuvieron políticos de todos los colores: Diego Fernández de Ceballos, Manuel Velasco Coello, Raúl Salinas y Aurelio Nuño acompañaron a los recién casados.

Entre los asistentes también estuvo Rosario Robles, quien estuvo presa en Santa Martha Acatitla, acusada de desvío de recursos por el caso conocido como "La Estafa Maestra".

Así como Carlos Romero Deschamps, quien renunció a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en octubre de 2019.

También asistieron José Narro Robles, rector de la UNAM y el entonces presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones e incluso Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien se separó de su cargo también en 2019.

El funcionario envió una carta al entonces presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, para presentar su renuncia, que generó especulación sobre una investigación de autoridades nacionales y extranjeras por recursos y transferencias millonarias realizadas a bancos de otros países.