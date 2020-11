AMLO llama a investigar dispersión a balazos de marcha en Cancún

Al rechazar el uso de armas por parte de la policía para dispersar una manifestación en Cancún, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador Carlos Joaquín González que no haya impunidad, que se realice una investigación para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo condenó los hechos y reprobó el uso de armas de fuego, y tomar actitudes autoritarias, que no se acomodan a los nuevos tiempos.

"No a la represión y que se haga la investigación, porque hay dos versiones, y esta esa versión del senador Emilio Álvarez Icaza, que es nuestro adversario, y que le echa la culpa a la Guardia Nacional y está fuera de lo que realmente sucedió".

El mandatario explicó que una versión es que la agresión podría haber sido de la policía municipal y la otra que fue la policía estatal, pero que en Quintana Roo, hay un mando único, por lo que el control de las policías municipales lo tiene el gobierno del estado.

Empero, insistió que en este caso nada de proteger a nadie, cuando hay un asunto así se debe actuar sin contemplaciones, no debe haber impunidad.

El presidente dijo que la CNDH debe de intervenir de oficio, y de ser necesario la Fiscalía General de la República, por el uso de armas de alto calibre.