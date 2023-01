AMLO llama a la integración del Continente Americano "sin hegemonías"

A-AA+

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a buscar la unidad y la integración del Continente Americano "sin hegemonías" y en la cual se respete la independencia de todos los países.

En el marco de la VII Cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se realiza en Buenos Aires, Argentina, el Mandatario mexicano expresó no podía estar en la cumbre, pero será representado por el Canciller Marcelo Ebrard, quién sabe muy bien que nosotros buscamos la unidad, la integración, el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar.

"Pero no solo la unidad, la unión, estrechar nuestras relaciones en América Latina y el Caribe, sino en todo el Continente Americano, eso lo acabo de expresar en la visita que nos hizo el primer Ministro Trudeau y el presidente de Estados Unidos (Joe) Biden. Vamos hablando y vamos preparando las condiciones para la unidad de toda América, del continente americano".

El presidente López Obrador destacó que está tarea demanda de mucho esfuerzo para la integración económica, comercial, pero sobre todo de que nos ayudemos mutuamente.

"Que haya programas para el bienestar de nuestros pueblos y algo que es fundamental que nos respetemos, que se haga a un lado esa política caduca, anacrónica de ´América para los americanos´, la doctrina Monroe que no haya hegemonías que se respete la independencia de todos los países".

Expresó que solo bajo esas condiciones podremos buscar la unidad de todos los pueblos y de todos los gobiernos de nuestra América.

El presidente López Obrador reiteró su solidaridad al presidente de Brasil Luiz Inácio Lulda da Silva y llamó a no aceptar los intentos ni mucho menos "golpes de estado ni militares ni técnicos", porqué se tiene que respetar la libertad y la auténtica democracia, toda vez que es el pueblo el que manda en la democracia, no las oligarquías.