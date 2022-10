AMLO llama a Layda Sansores y Ricardo Monreal a buscar la unidad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, a buscar la unidad, no caer en la politiquería, en el agravio y la humillación.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador hizo este llamado luego de que ayer, en su programa "Martes del jaguar", Layda Sansores reveló conversaciones de WhatsApp entre el senador Monreal y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, en las que presuntamente negocian un pacto político y un acuerdo en materia judicial.

Según las capturas de pantalla exhibidas, Monreal le habría ofrecido al líder priista ayuda con una investigación de sus bienes.

Al ser cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador expresó que quiere mucho a Layda Sansores y respeta mucho a Ricardo Monreal.

"Hay que buscar la unidad, y ni siquiera a los opositores hay que verlos como enemigos, son adversarios, no hay que tener enemigos, que sí haya polémica y que se defienda el proyecto de nación porque eso es defender al pueblo, pero no caer en la politiquería y muchos menos en el insulto, en el agravio, la humillación", expresó López Obrador.

Añadió el Presidente que también se deben ofrecer disculpas: "Me quede pensando en Chumel, él está en su trabajo y ofrecerles disculpas, yo creo que él entiende que hemos padecido durante años de campañas sucias, que también afectan el desarrollo de los países".