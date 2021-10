AMLO llama a no "engancharse" con expresiones racistas de conservadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a ser tolerantes y no engancharse con expresiones racistas o discriminatorias propias del pensamiento conservador.

"Es toda una corriente de pensamiento, cuando hablo de Quadri, de Calderón, de Salinas o de Diego de Fox, no estoy obcecado en cuestionarlos a ellos, es qué así como ellos piensan y y son libres, también esto aplica para los periodistas, intelectuales, académicos, así piensan muchos, es un pensamiento extendido, histórico que viene de lejos, es el pensamiento conservador".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo criticó que ese tipo de pensamiento y discurso está en todos los niveles.

"Acuérdense de Jorge Castañeda cuando se refiere a Putla, Oaxaca, hablamos de una gente que tiene doctorado, que se formó en el extranjero que fue secretario de Relaciones Exteriores, entonces ofende a un pueblo llamándole no sé cómo pues arrabalero, pero se da en todos lados", dijo el presidente.

Recordó el caso del consejero presidente del INE Lorenzo Córdova quien se burló de autoridades indígenas por su forma de expresarse.

O el caso de que cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en Santa Fe, una señora en una camioneta de lujo bajó el cristal y al verlo a lejos le gritó: "Andrés Manuel eres un naco, es un pensamiento extendido, lo que hay que hacer es pues entenderlo, no engancharse en pleitos, ser tolerantes".