AMLO minimiza eliminación de normas oficiales de salud

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- Al señalar que no hará nada que perjudique al pueblo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las críticas por la cancelación de normas oficiales de salud para la atención de distintas enfermedades, es por un asunto de "intereses" de cúpulas y farmacéuticas.

"Acerca de las normas, te aseguro que la gente ni sabe, eso es un asunto de una cúpula, de gente que está metida en el comercio de los medicamentos y que no quieren que haya regulación o que haya mucha regulación, de acuerdo con lo que les conviene", declaró en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

López Obrador señaló que la mayoría de los ciudadanos no tiene conocimiento de alguna disputa o diferencia sobre estas normas de salud que fueron canceladas por su gobierno.

Dijo que el tema de las normas no se dirimirá en las conferencias de prensa, porque no es de interés para la sociedad sino para las farmacéuticas.

"Aquí no vamos a tratar ese asunto porque no es realmente importante, es un asunto de los negocios de las élites, de los traficantes de influencias. Si les hacemos caso vamos a encontrar aquí a todos los que vendían medicinas al gobierno y que ahora están molestos porque lucraban, se robaban hasta el dinero de las medicinas (...) nada más que le quede claro a la gente que nosotros nunca haríamos nada que los perjudicara, aquí es otro asunto, son estos malandrines", declaró.