AMLO niega amenaza de expulsión a agentes de DEA por Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el gobierno de México no amenazó a Estados Unidos con expulsar a agentes de la DEA a cambio de desestimar los cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda.

"Ahora están diciendo que amenazaos con expulsar a los agentes de corporaciones extranjeras (DEA). No amenazamos a nadie... Ahora hay expertos opinando, hasta el 'New York Times' y el 'Wall Street Journal' en sus notas se equivocaron, porque no amenazamos de expulsión a los agentes".

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que el gobierno de México pidió un informe sobre la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional y que se respeten los acuerdos de cooperación.

"Y esos acuerdos tienen un sustento cuando se trata de autoridades honorables, ese sustento es la confianza, eso fue todo".

"Lo único que hicimos fue expresar por la vía diplomática nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien, ahora la Fiscalía es que va a llevar cabo esta investigación".

El canciller Marcelo Ebrard coincidió que no se amenazó sino que se pidió respetar los convenios de colaboración en materia de seguridad con el país vecino del norte.

"Que fue lo que dijo México, ¿amenazó?, no, dijo aquí está en convenio, tenemos cooperación en todo, armas, fentanilo... En síntesis, respeto a ese acuerdo, se informó al gobierno de México, no, se violó el acuerdo, sí, eso fue".

Señaló que México no podía mandar solo una nota diplomática y ya. "En esto hay dos caminos: o se repara esa violación al acuerdo, o entonces pondremos sobre la mesa revisar toda la cooperación, porque nosotros no lo pusimos en duda".

"No podemos permitir que agencias extranjeras juzguen a mexicanos"

Ante el caso del general Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se puede permitir que agencias extranjeras juzguen a mexicanos, pues recordó que hay acuerdos de cooperación entre países que se tienen que respetar, y señaló: "¿para qué entonces son los acuerdos?".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal pidió a la población tener confianza de que se impartirá justicia en este caso.

"Que la gente tenga confianza y hacer valer también nuestra soberanía, porque no se puede permitir que agencias del extranjero juzguen a mexicanos, además, existen acuerdos de cooperación que se tienen que respetar", dijo el mandatario.

"¿Cómo es que hay un acuerdo de cooperación en esta materia y no nos enteramos de que va ser detenido o que está abierta una investigación contra un mexicano, el que sea, en este caso, el general? ¿Para qué entonces son los acuerdos?".

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que no cabe la justificación de que se hacen estas acciones en otros países porque no se tiene confianza.

"Entonces nosotros podemos decir lo mismo 'no les tenemos confianza'. Creo que es un hecho que reafirma de que somos un país, libre, soberano, y también tenemos que agradecer que así lo han entendido las autoridades en Estados Unidos", señaló.