AMLO niega notificación de mandato para detener la impresión de nuevos libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que le hayan notificado la suspensión definitiva para que su gobierno detenga inmediatamente la impresión y distribución de los nuevos libros de primaria.

"No tenemos, ahora, nada que nos detenga ninguna obra, ninguna acción de gobierno, solo esto del fragmento del Tribunal Electoral (por pedir el voto por su partido en sus conferencias de prensa)", aseguró.

Dijo que los amparos en contra de los libros de texto gratuitos derivan no solo de los contenidos programados por el gobierno federal, sino también porque asumió el proceso de impresión de éstos.

"Ahora están amparándose, no solo por la cuestión de los libros, sino porque tenían también el negocio de la impresión de los libros, hasta empresa extranjeras", afirmó en conferencia de prensa.

Señaló que el cambio en el contenido de los materiales se debió a que se habían suprimido diversas materias, como el civismo, y la idea es regresarlos a los programas educativos.

Sin embargo, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) interpuso el amparo porque se diseñaron sin considerar los planes de estudio vigentes y sin consultar a los docentes y padres de familia, como lo establece el artículo 3 de la Constitución.