AMLO niega que casos de García Luna y Cienfuegos sean similares

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que sean similares los casos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, y el del general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, detenido en Estados Unidos en octubre de 2020 y posteriormente liberado.

Cuestionado en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional sobre la investigación realizada por el periodista Jesús Esquivel, López Obrador la descalificó y repitió que demandará al abogado de García Luna por relacionarlo con el narcotráfico durante el juicio al exfuncionario.

"Son cosas distintas, lo que pasa es que Esquivel, el periodista de Proceso, es muy tendencioso, no es confiable, y no creo que actuase de manera independiente. Busca mezclar todo; un poco lo que preguntó a Zambada, el abogado de García Luna, si yo estaba metido, si recibí dinero cuando estaba en campaña con Vicente Fox", declaró durante su conferencia de prensa.

"Lo voy a demandar, porque no es nada más demandar a Andrés Manuel, sino difamar al presidente de México y se tiene que respetar la autoridad", dijo.

Refirió que la detención de Cienfuegos pudo tratarse de una venganza de parte de Estados Unidos porque no pudo controlar al Ejército, como sí lo hacía con la Secretaría de Marina durante el sexenio del expresidente Calderón.

"Pudieron usar eso como venganza, yo tengo una hipótesis de que en el tiempo de Calderón se metieron todos se metieron al país; la DEA, la CIA, como si fuese su casa, no se respetaba la soberanía de México, y no solo eso, se metieron a dominar la Secretaría de Marina, que era una Secretaría, antes de Calderón, que se dedicaba a otras actividades y de repente la convirtieron en una Secretaría, cuyo propósito principal fue el actuar como un cuerpo de élite para enfrentar el narcotráfico dirigido desde Estados Unidos.

"Yo tengo la hipótesis de que quisieron hacer lo mismo con el Ejército y no pudieron", expuso.