"AMLO no accedió a dar ni un peso extra a estados para salud", dice gobernador de Aguascalientes tras reunión de Conago

El presidente Andrés Manuel López Obrador no accedió a dar ni un peso extraordinario a las entidades para el tema de salud durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se llevó a cabo este miércoles, señaló el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. "Nosotros seguimos pagando todo", dijo.

Señaló que los mandatarios estatales han tenido que modificar sus finanzas y presupuestos para atender las necesidades derivadas de la pandemia de Coronavirus. Comentó que en la reunión de la Conago, el Presidente dio unas cifras de acciones en materia de salud y "nosotros teníamos otros datos".

López Obrador dijo que ha construido o rehabilitado 75 hospitales "y la verdad no están en ningún lugar"; también que ha repartido 13 mil camas, y estos datos no coinciden con la realidad, señaló. Mencionó que el estado de Aguascalientes tiene sin concluir un hospital en el municipio de Pabellón de Arteaga y en el tema de camas ha recibido sólo 40 de la Federación. Dijo que si se suman las camas por estados para hospitales que repartieron, según el presidente, la cifra no es factible. Señaló que con relación a los hospitales, los gobernadores comentarían que en sus estados hay muchos sin terminar.