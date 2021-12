AMLO no descarta que INECC se integre a Semarnat

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no descarta que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) se integre a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que esta decisión se enmarca como parte de la reforma administrativa que realiza su gobierno para ahorrar recursos que se destinan para apoyar a los más necesitados.

"Aparte de la Secretaría está ese organismo que estás planteando y creo que dos o tres más para lo mismo, para cuidar el medio ambiente, para proteger el medio ambiente, ¿qué no lo puedes hacer con un organismo si hay realmente voluntad?, ¿si no es sólo una farsa?, ¿si es nada más que tengan trabajo los amigos para que puedan hacer negocio?", dijo el presidente.

"Sabes que en el sexenio anterior los que estaban en medio ambiente, daban los permisos, se llama MIA, Manifiesto de Impacto Ambiental, MIA, si había dinero de por medio", afirmó.

El presidente dijo que a su gobierno le interesa mucho el tema, "lo que no queremos es que medren, que saquen raja de esta causas".

Recordó que durante el periodo neoliberal se crearon institutos para simular que se combatía a la corrupción.