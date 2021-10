AMLO no está obligado a acudir al Senado: Sánchez Cordero

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no acudir al Senado para la entrega de la Medalla Belisario Domínguez no afecta la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero.

"La relación sigue existiendo y es una relación constante, continua. El encargado de la política interior, el secretario de Gobernación por Ley Orgánica, es precisamente quien tiene la relación con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con los gobernadores, con los presidentes municipales, en fin, con todos los órganos de Gobierno y los poderes públicos", explicó Sánchez Cordero.

Recordó que López Obrador no está obligado a asistir a la ceremonia, pero insistió en que la decisión de declinar la invitación no implica que no escuche a la oposición.

"No es que no escuche a la oposición, yo creo que el respeto es algo que debe siempre existir, el respeto entre las personas, el respeto entre los poderes, pero sobre todo el respeto a una investidura presidencial. Ella (la senadora Lilly Téllez) creo que en algún momento, manifestó alguna situación que lo iba a interpelar porque violaba la Constitución", subrayó.

Sobre la posibilidad de que el mandatario no vuelva a asistir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez en lo que resta de su sexenio, Sánchez Cordero puntualizó que esa será decisión de López Obrador, pero remarcó la necesidad de que se cuide y se respete la investidura presidencial.