AMLO no irá a entrega de la medalla Belisario Domínguez para evitar faltas de respeto

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá al Senado el próximo jueves para la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez, debido a que la legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, convocó “a que le falten al respeto”.

En conferencia de prensa desde Puebla, el mandatario federal se disculpó con la Senadora Ifigenia Martínez porque no asistirá a la entrega de su medalla ese día y en su lugar, dijo, le envió una carta de felicitación.

“Aprovecho para decirles que me dio mucho gusto el que le hayan dado la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia. La mando a felicitar. Le van a entregar su medalla el jueves y le mandé una carta porque no voy a asistir porque una legisladora convocó a que me falten al respeto ahí en el Senado”, comentó.

Enfrente de medios de comunicación, el Presidente leyó la carta en la que dijo que en su representación asistirá el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así como otros miembros del Gabinete.

“Le escribo para ofrecerle una sincera disculpa, pues no podré acompañarle a la ceremonia”, dijo López Obrador al mismo tiempo que destacó la trayectoria de Ifigenia Martínez y agregó que junto con Muñoz Ledo y Cuauhtémoc

Cárdenas, fueron los que crearon la corriente democrática.

“Usted merece toda mi admiración y respeto. Y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que me falten al respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político. Ni a sus empleados y voceros”, agregó.

“Además, maestra, le cuento, aquí entre nos, aquí donde no nos escuchan ni nos están viendo, pero no se ría, como lo imagino, están muy enojados porque se está cumpliendo el apotegma juarista de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Le mando un abrazo”, añadió el mandatario en la misiva.

Además, López Obrador comentó que aunque Lilly Téllez tiene todo su derecho a manifestarse y a expresarse, él no puede “exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte al respeto y se haga un escándalo, pero qué necesidad”.

Por su parte, la Senadora Lilly Téllez compartió, el pasado 1 de octubre, un mensaje a través de su cuenta de Twitter asegurando que el Presidente López Obrador asistiría al Senado, por lo que habría de “hacerle frente”.

“El violador serial de la Constitución: el señor Presidente López Obrador vendrá al Senado la próxima semana; es preciso hacerle frente”, escribió.