AMLO no revertirá concesiones de vías del tren en el norte del país

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no revertirá las concesiones de más de 20 mil kilómetros de vías de tren en el norte del país que otorgó el gobierno de Ernesto Zedillo (PRI), aunque las "remataron" a empresas privadas.

"No es nuestro propósito revertir esas concesiones, por eso fue una exageración lo que hicieron por 120 kilómetros –de Ferrosur, del empresario Germán Larrea-, pero además algo de interés público y de nivel nacional, por esto fue todo el escándalo".

En conferencia, el presidente López Obrador cuestionó cuánto pagaron los particulares cuando se concesionarios las vías ferroviarias.

"¿Cuánto recibió el gobierno por concesionar las líneas del ferrocarril de México, cuánto pagaron en ese entonces? Hasta les podría yo decir, les pago, incluso con actualización lo que pagaron y nos la devuelven", dijo.

Señaló que su administración solo está interesada en tener las concesiones del proyecto Interoceánico del Istmo, del Tren Maya, pero también las que van de Guatemala Ixtepec y de Coatzacoalcos a Palenque, Chiapas.

"Nosotros vamos a llegar hasta dejar liberadas las vías del Istmo, la vía de Guatemala a Ixtepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Hay un plano de ayer. De Coatzacoalcos a Palenque y todo lo demás el Tren Maya, estamos hablando como de tres mil kilómetros. No se habían hecho en los últimos tiempos, tres mil kilómetros de vías férreas".