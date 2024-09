AMLO ofrece disculpa a periodista Jorge Ramos

A

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció "una disculpa" al periodista Jorge Ramos, luego de que la semana pasada dio a conocer sus supuestos ingresos, al igual que de otros periodistas como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y León Krauze.

En su conferencia mañanera de este lunes 2 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador ironizó que dio a conocer los supuestos ingresos del periodista de Univisión en dólares, cuando, dijo, era en pesos.

"Le tengo que ofrecer una disculpa a Jorge Ramos porque dijo, con razón, de que cada vez le subía más su sueldo, cada vez que hablaba yo de él, porque como me enojo mucho porque él va sumando el número de homicidios, entonces me enojo y le aumento el sueldo, lo que realmente gana.

"Y sí tiene razón porque dije que el hijo de Krauze (León Krauze) gana 4 millones de mensuales; López-Dóriga dije que 4; Ciro, 2; Loret, 2; y mencioné a Jorge Ramos y dije 17 millones de dólares al mes, y no, son de pesos.

"O sea, no es nada, pero (...) 17 millones de pesos, pero a mí se me fue y dije dólares. Que le pagan en dólares porque trabaja en Estados Unidos, pero son 17 millones de pesos, nada más. No hay que estar hablando sin fundamento", dijo.