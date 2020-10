AMLO ofrece disculpa por llamar "El Chapo" a Guzmán Loera

Al referir que en gobiernos anteriores había delincuentes de cuello blanco, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia mañanera de este martes que se llegó a decir que Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera estaba entre los hombres más ricos del mundo.

"Se llegó a decir de que 'El Chapo' estaba entre, no me gusta decirle así; Guzmán Loera, ofrezco disculpa, estaba entre los hombres más ricos del mundo.

"Yo dije en su momento que no. Hablando en términos de beisbol, cuando mucho jugaba en AAA, pero no en grandes ligas", dijo.

El Presidente agregó en Palacio Nacional que los más ricos de grandes ligas "no aparecían". "No eran tratados de esa manera", señaló.